Em dia de aniversário, Jorge Nuno Pinto da Costa foi homenageado pelo FC Porto antes do apito inicial do jogo com o Boavista, da 16.ª jornada da Liga.

A cerca de 15 minutos do pontapé de saída, o «speaker» dos dragões apelou à colaboração do público para homenagear «o presidente dos presidentes». Dessa forma, dez minutos depois, os adeptos exibiram cartolinas azuis e brancas onde se podia ver o número 87 em alusão aos anos que Pinto da Costa celebra

Ao mesmo tempo, os dois ecrãs gigantes que existem no Dragão mostraram excertos de entrevistas e outras frases marcantes da era Pinto da Costa no clube que ocupou o cargo de presidente durante 42 anos.

