Sérgio Conceição garante que vai continuar no FC Porto enquanto Jorge Nuno Pinto da Costa achar que o treinador é a pessoa indicada para exercer essa função. Após a vitória frente ao Gil Vicente (2-1), o técnico portista foi confrontado com as polémicas declarações de Braga, em que falou de falta de união no clube.

«Nós trabalhamos sempre dentro da normalmente. O que disse no fim do jogo, momentaneamente, fiz com que tivéssemos de conversar. Isso é inequívoco. Mas a partir deste momento foi trabalhar para dar uma boa resposta, principalmente a nível emocional», começou por dizer o treinador.

Sem nunca aprofundar o que disse após o final da Taça da Liga, Sérgio Conceição voltou a colocar-se à disposição do presidente do FC Porto, salientando o orgulho que sente por representar os dragões: «É o clube que represento, o clube de que gosto, tenho um orgulho enorme de fazer parte da história do clube. Fui campeão como júnior, fui campeão como jogador nos três anos em que aqui estive, já fui campeão como treinador e faço parte da história do clube.»

«Enquanto o presidente achar que tenho capacidade e qualidade para estar aqui à frente da primeira equipa, vou fazê-lo. Ele é que manda, ele é que lidera, há esse grande respeito. Quando falei de união, é público tudo aquilo que se passou, mas está ultrapassado. Dragões Juntos é o nosso lema e Dragões Juntos somos mais fortes, sem dúvida nenhuma. É por aí que queremos ir.»

«O último murro na mesa que dei foi quando era treinador do Sp. Braga. Foram palavras sinceras e genuínas da minha parte daquilo que era o meu sentimento naquele momento. Está ultrapassado? Claramente, já tive oportunidade de o dizer aqui hoje», rematou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa.



