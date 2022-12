Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 5-1 contra o Arouca, em jogo da 14.ª jornada da Liga:



«Entrar de pijama nunca é bom. Entrar de fato macaco é sempre fantástico. O fato de gala também não serve porque os jogadores transpiram, fazem alguns carrinhos e sujam o equipamento. Convém entrar de fato macaco, mas perceber que se deve vestir o fato de gala em alguns momentos e o pijama, sobretudo quando se sai dos treinos para descansar.



Os recordes são fruto do trabalho. Acontece tudo de forma natural, estou há seis anos num clube que me dá essas condições apesar do período difícil que vivemos com o fair-play financeiro e durante o qual não tivemos nomes como num passado não muito longínquo. Com o que tivemos e com trabalho e dedicação, conseguimos sair desse período difícil a ganhar títulos. O clube por si só tem peso pela história que foi construída por muitos jogadores, treinadores e grande parte pelo nosso presidente. Temos de honrar isso. Todos os dias temos de no mínimo, dar o máximo. É o que temos feito.



Foi uma vitória consistente e sólida. A equopa esteve muito bem, mas há sempre um ou outro pormenor como o golo sofrido... mas o Arouca tem qualidade, tem bons jogadores e um bom treinador. É um clube que ainda está em todas as frentes como o FC Porto e o Académico de Viseu. Temos de dar continuidade a este trabalho. Ainda não conseguimos nada. Que esta vitória sirva para festejarmos mais um título. Aí estarei mais feliz e talvez com um ar menos pesado.»