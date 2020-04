Promovido à equipa principal do FC Porto por Sérgio Conceição em janeiro, Vítor Ferreira admitiu que esta «está a ser uma época de sonho».



«Já vivi grandes momentos até agora, que irei guardar para todo o sempre no meu coração e na minha memória», disse à FC Porto TV.



Minuto 85, estádio do Dragão, 8 de fevereiro. A entrada em campo na partida frente ao Benfica, rendeu Otávio, foi elegido pelo médio de 19 anos como o mais especial no ainda curto percurso na primeira equipa dos dragões.



«Fica difícil escolher um momento em específico, mas talvez escolha a entrada no clássico. Era um sonho de criança e, felizmente, consegui concretizá-lo», apontou antes de completar o raciocínio.



«Ainda por cima com uma grande vitória (3-2). Foi algo inexplicável. Uma atmosfera inacreditável, os adeptos são incríveis e, na verdade, senti-me muito bem a jogar esse jogo. Senti-me soltinho e que era mesmo ali que deveria estar. Espero que possa jogar muitos mais clássicos na minha carreira.»



Vítor Ferreira estava a recuperar de uma rotura muscular quando o campeonato foi suspenso devido à pandemia de Covid-19. A interrupção permitiu ao internacional sub-19 português para praticamente debelar o problema físico.



«Está a correr muito bem e quase finalizada. Nós, jogadores, nunca queremos estar lesionados. Infelizmente aconteceu, mas temos de estar preparados e julgo que foi esse o caso. Contei sempre com o apoio da equipa técnica, dos meus colegas de equipa e da equipa médica, que fez um grande trabalho e nunca deixou de me acompanhar, seja por videochamada, por indicações por WhatsApp... Nunca me faltou nada. Tanto apoio, como material», referiu.



Por último, Vítor Ferreira revelou que o plantel mantém contacto mesmo em isolamento social.



«Sempre tivemos um grupo muito unido e, mesmo com esta quarentena, isso mantém-se. Não podemos estar fisicamente juntos no balneário, como acontecia todos os dias, mas o espírito de grupo e de união mantém-se. Trocamos mensagens todos os dias a falar dos treinos que fazemos em casa e do quão ansiosos estamos para que tudo volte à normalidade, para podermos voltar a dar alegrias aos adeptos no relvado, que é o que gostamos de fazer», concluiu.