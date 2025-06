Diogo Costa e Cláudio Ramos recorreram às redes sociais para fazer o balanço da época 2024/25. O habitual capitão do FC Porto e titular da Seleção Nacional foi breve, mas puxou as responsabilidades ao grupo.

«Foi uma época dura. Falhámos onde queríamos vencer. Obrigado a todos os que estiveram e sentiram este caminho connosco», escreveu.

O guardião de 25 anos conquistou a Supertaça pelos portistas e a Liga das Nações por Portugal.

Quanto a Cláudio Ramos, de 33 anos, abriu o livro para abordar a temporada.

«Uma época intensa, vivida com paixão dentro e fora das quatro linhas. Desde o primeiro treino ao último apito, trabalhámos com ambição, com o objetivo claro de alcançar metas que, infelizmente, não conseguimos concretizar. Não atingimos os nossos objetivos desportivos e assumimos isso com sentido de responsabilidade. Devíamos ter feito mais, sabemos que deixámos escapar oportunidades importantes e, por isso, este é também um momento para refletir.»

«Mas esta época não foi em vão, o futebol é isto mesmo: exige-nos coragem de não ter medo de cair e humildade para levantar. Agora é tempo de descanso, de reflexão e de preparação para a próxima temporada. Vamos voltar mais fortes, mais unidos e com ainda mais vontade de lutar por aquilo que esta camisola merece.»

«O futebol ensina-nos que, por vezes, perder faz parte do caminho para vencer. E nós continuamos no caminho. Obrigado a todos pelo vosso apoio», escreveu.

O titular na baliza azul e branca no Mundial de Clubes totalizou nove jogos nesta temporada, mais um face a 2023/24. Desde 2020, quando deixou o Tondela e rumou à Invicta, o guardião disputou 33 partidas pela equipa principal do FC Porto.