Nico Gonzalez ainda não falhou um jogo esta temporada, sob o comando do treinador Vítor Bruno, e o pai do jogador revela que o filho não podia estar mais satisfeito com este arranque de temporada.

«Desde o primeiro dia que chegou ao FC Porto que o Nico já estava muito feliz, muito contente. Este ano ainda mais, porque está a jogar, as coisas estão a sair-lhe muito bem, então a felicidade é total. Gosta muito da cidade, dos adeptos, dos companheiros. É um momento de muita felicidade para ele», destacou Fran Gonzalez, pai de Nico, em declarações à RTP, à margem de um evento, em Melgaço, que reuniu antigas glórias do futebol.

Nico Gonzalez foi titular em todos os jogos do FC Porto esta temporada, desde a Supertaça (1 golo), incluindo as oito jornadas da Liga (2 golos) e ainda os dois jogos que a equipa de Vítor Bruno já realizou na Liga Europa.