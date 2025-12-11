Eustáquio, em declarações à Sport TV, depois da vitória do FC Porto sobre o Malmö (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 6.ª jornada da Liga Europa.

Início algo atribulado, mas o FC Porto assumiu depois o controlo do jogo

«Sim, a oportunidade mais clara deles é no início, depois demoramos um bocado a entrar no jogo, ali uns dez minutos, mas acabámos por abrir o marcador numa altura em que penso que o 2-0 era escasso para o que estávamos a fazer. Depois, num lance infeliz, eles acabaram por fazer o 2-1. Mas, num cômputo geral, o FC Porto foi muito superior e estou muito feliz.»

Esperava-se uma maior rotação no onze para este jogo

«O míster acaba por rodar [no decorrer do jogo] e dar minutos a quem merece. O míster não dá minutos de graça. Acho que toda a gente se apresenta num bom plano, está numa forma física boa. O míster se dá uma oportunidade é porque o jogador merece e, num calendário tão extenso e tão complicado, ou seja, cheio, é preciso fazer alguma rotação e o mais importante é o míster dar a oportunidade que ele dá e depois os jogadores darem uma resposta positiva, que eu acho que têm feito.»

O Eustáquio já jogou a 6 e até como central, mas, este ano, tem jogado numa posição mais adiantada

«Sim, sinto-me confortável, depende do que o míster também quer, já fiz muitos jogos a oito, ainda com o míster Sérgio Conceição, depois cm o Vítor Bruno voltei a jogar muitos jogos a 6, coisa que também faço com o míster Farioli já nos momentos finais do jogo. A central não foi um exemplo para ninguém. Tentei dar o meu máximo, mas quero tirar isso do meu portefólio. A posição que o míster quiser que eu jogue, vou tentar dar o máximo e sinto-me confortável a 6, a 8, agora a joguei um bocado mais avançado com o Viktor e com o Pablo. O míster sabe o que faz e eu tento dar o meu máximo.»

Objetivo do FC Porto é garantir a qualificação direta?

«Sim, é isso que queremos, entrar nos primeiros oito e classificarmo-nos direto- O FC Porto luta sempre para estar no topo, mas também para isso, para dar alguma garantia que escapamos a dois jogos. Num calendário tão cheio, vai-se tornar complicado, podemos escapar a esses dois jogos. Vai dar mais tempo para descansar, mas também vai dar mais tempo para treinar e trabalhar coisas que neste momento não temos tido tempo para treinar porque jogamos de três em três dias. Nessa fase, o melhor era não jogar e vamos fazer por isso.»

Vai ser um ano especial para si, é um ano de Mundial

«Si, tenho o Mundial no verão, quero apresentar-me da melhor maneira, estou a lutar com os meus colegas aqui para fazer uma grande época, terminar a época da melhor forma para ir motivado e muito bem.»