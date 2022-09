Eustáquio, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente, em Barcelos, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Ganhámos. Graças a Deus o mister deu-me a oportunidade de ser titular. Tenho correspondido muito bem nos treinos. É só jogar futebol. É para isso que estou cá. Quero agradecer ao mister pela oportunidade e também quero agradecer a presença destes adeptos fantásticos.



Se pudéssemos jogar no dia a seguinte [à derrota em Vila do Conde], jogávamos. É sempre difícil jogar sob uma derrota. Mas somos campeões por isso mesmo: para dar respostas. E foi o que fizemos.



Sabíamos que tínhamos de entrar forte no jogo. Este é um campo difícil, o Gil tem uma excelente equipa. Se entrássemos mal, iríamos ter problemas. Marcámos dois golos na primeira parte, mas na segunda tivemos mais dificuldades. Mas controlámos o jogo e defendemos muito bem a nossa baliza.»



[Alteração de sistema]: «Não quero entrar muito por aí, é mais a área do mister. Tentámos fazer o que o mister pede e graças a Deus hoje vencemos.»