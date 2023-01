Sérgio Conceição convocou 24 jogadores para a visita do FC Porto aos Barreiros, casa do Marítimo, num encontro referente à 18.ª jornada da Liga.



Na lista do técnico dos campeões nacionais, destaque para as ausências de Grujic e de Veron. O médio sérvio voltou a fazer tratamento no derradeiro treino antes da visita à Madeira enquanto o jovem brasileiro sofreu uma entorse e não seguiu viagem com a comitiva portista.



Meixedo é baixa igualmente por problemas físicos, segundo a nota do treino publicada no site dos dragões. Por sua vez, Samuel Portugal, Manafá, Bruno Costa fica de fora por opção.



O Marítimo-FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 19h00, na Madeira.



Os jogadores que seguiram viagem para a Madeira:



Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Roko Runje;

Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, Carmo, Marcano, Zaidu, Rodrigo Conceição, João Mário e Wendell;



Médios: Uribe, André Franco, Otávio, Eustáquio e Bernardo Folha;



Avançados: Taremi, Galeno, Pepê, Danny Namaso, Toni Martínez, Evanilson, Fernando Andrade e Gonçalo Borges;