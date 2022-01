Após uma temporada de adaptação, Evanilson assumiu-se como titular do FC Porto. O internacional olímpico pelo Brasil leva oito golos marcados esta época, dois deles no Clássico da Taça contra o Benfica.



Em entrevista à revista Dragões, o atacante lembrou precisamente o bis contra os encarnados, admitindo que era um sonho que tinha.



«Fiquei muito feliz naquela altura. Já sonhava fazer um golo no clássico contra o Benfica. Terem sido os dois com a perna esquerda... acho que já tenho mais golos com a esquerda do que com a direita [risos]. Fiquei bastante feliz», começou por dizer.



Apesar dos dois golos, Evanilson foi expulso ainda na primeira parte desse Clássico e confessou que foi Pepe, colega com o qual viu a segunda metade no balneário, quem acalmou.



«Sim, fiquei meio surpreendido [com a expulsão]. Queria continuar no jogo, a nossa equipa estava muito bem. Se continuasse em campo acho que seríamos capazes de fazer mais. Tivemos chances, mesmo com um jogador a menos, mas eu queria muito continuar. Fiquei a torcer de fora e a equipa fez um grande jogo, uma grande segunda parte, com sacrifício e impondo o nosso ritmo até à vitória», referiu.

«Onde vi a segunda parte? Vi no balneário com o Pepe, que já lá estava. Ele acalmou-me, porque eu estava meio chateado. Disse-me: 'Calma, tranquilo, acontece, vamos torcer juntos e sair com a vitória, que é muito importante. (...) Vivi a segunda parte muito confiante, a nossa equipa estava muito bem. Trabalhámos bem e fiquei mais tranquilo vendo de fora», acrescentou.



Apesar de estar na liderança da Liga, o FC Porto caiu para o play-off da Liga Europa. Apesar de terem falhado o apuramento para os oitavos de final da Champions, os azuis e brancos têm, segundo o jogador de 22 anos, o objetivo de conquistar a segunda prova de clubes mais importante da UEFA.



«Queremos ganhá-la. Temos condições para isso e vamos fazer de tudo para chegarmos o mais longe possível», frisou, depois de lamentar as oportunidades de golo desperdiças no decorrer da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Por último, Evanilson lembrou o período em que partia como quarta opção do ataque, atrás de Taremi, Marega ou Toni Martínez. O jovem brasileiro partilhou o conselho que recebeu da família e do seu empresário.



«Falava com os meus empresários e com a minha família, que me diziam que o mais difícil era chegar ao FC Porto. Depois de chegar, só tinha de aproveitar as oportunidades e não podia desanimar. Estou num grande clube, a disputar a posição com grandes jogadores e continuei sempre a trabalhar no duro. Sabia que, na minha hora, a oportunidade ia aparecer e teria de estar preparado», concluiu.