Evanilson viveu uma semana de sonho: estreou-se a marcar pelo FC Porto, foi chamado à seleção olímpica do Brasil e disputou o primeiro encontro na Liga dos Campeões. Após o triunfo dos dragões ante o Olympiakos, o jovem brasileiro lembrou o momento em que quase deixou de jogar por causa da morte da mãe.



«Aconteceu tudo muito rápido na minha vida. Esta semana fiquei muito feliz: estreei-me na Champions, pela primeira chamada à seleção e fiquei muito feliz pelo meu primeiro golo no jogo passado. Estou muito orgulhoso do meu trabalho. Quase parei de jogar futebol quando a minha faleceu. Fiquei sem chão, tive de ir para Fortaleza e quase não voltava mais ao Fluminense. A minha esposa e o meu empresário ajudaram-me bastante, disseram-me que lá em cima ela ia ficar orgulhosa de mim. Faço tudo por ela, espero que esteja orgulhosa de mim», começou por dizer ao Esporte Interativo.



O jornalista disse que não queria ver o jogador de 21 anos chorar e este admitiu que estava quase. Logo de seguida, Evanilson elogiou a forma como foi recebido nos azuis e brancos e falou sobre o Fluminense, o seu antigo clube.



«O grupo abraçou-me, é muito bom. A equipa é maravilhosa, estou a aprender muito com Sérgio Conceição no dia a dia. Estou a evoluir e vou continuar a trabalhar para melhorar mais. Fluminense? Acompanho todos os jogos. Os adeptos tinham um grande carinho por mim. Trouxe as camisolas do Fluminense, vou fazer um quadro e deixá-las aqui. Vou assistir aos jogos do Fluminense sempre que for possível», concluiu.



