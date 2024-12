Lisandro López, antigo avançado do FC Porto, anunciou esta segunda-feira o final da carreira, aos 41 anos, depois de ter realizado o último jogo com a camisola do Sarmiento de Junín, na Argentina.

«Obrigado Lisandro pelo teu futebol, pelo teu profissionalismo, por seres um exemplo, por defenderes o nosso escudo, pelo teu Sarmientismo, que tinhas dentro desde criança. Eternamente obrigado, Lisandro. Sarmiento é e será sempre sua casa», escreveu o último clube de Lisandro.

Formado no Racing Club, foi o FC Porto que abriu as portas da Europa ao avançado, em 2005, para quatro épocas marcantes, em que se sagrou tetracampeão, com 63 golos marcados em 150 jogos.

Depois do FC Porto, cumpriu cinco temooradas nos franceses do Lyon e jogou ainda no Al-Gharrafa, do Qatar, e no Internacional, do Brasil, antes de, em 2016, regressar ao Racing.

Uma carreira longa, a jogar até aos 41 anos, com três golos marcados na temporada de despedida, o clube que representou nos últimos três anos.