Fábio Silva, jogador do FC Porto, revelou que o treinador que mais o fez crescer foi Luís Nascimento, que é irmão de Bruno Lage, e treinador adjunto de Carlos Carvalhal no Rio Ave, com quem trabalhou dois anos nos sub-15 do Benfica. O internacional sub-19 português apontou ainda Mário Silva, ex-técnico dos sub-19 dos dragões, como outro dos treinadores que mais o marcaram.



«Quando estava no Benfica lembro-me de um treinador que tive: o mister Luís Nascimento. Em termos de aprendizagem foi o treinador que mais me fez crescer e adquirir muitas das capacidades que tenho hoje, sempre apostou em mim. Falo com ele quase todos os dias, a última vez que falámos foi no FC Porto-Rio Ave, ele agora é adjunto no Rio Ave. Mesmo sendo da equipa contrária, mandou-me uma mensagem. Ele está sempre preocupado comigo e atento e eu com ele. No ano passado, quando jogava nos juniores, tive outro treinador, o mister Mário Silva, com quem criei uma ligação muito boa. Antes dele ser meu treinador já o conhecia pessoalmente por causa do meu pai, mas o resumo da época com ele foi muito boa, tanto que ganhámos vários títulos que o FC Porto não ganhava há muito tempo», referiu o jovem avançado em entrevista ao jornal «Vivacidade», de Gondomar.



Fábio Silva, de 17 anos, contou ainda como chegou ao FC Porto. «Quando estava no Gondomar, jogámos contra o FC Porto num torneio. Tinha seis/sete anos e fiz dois golos. No final do jogo, o FC Porto perguntou-me se queria treinar no clube e foi nesse momento que comecei a treinar com a camisola do Dragão», contou.



Pese embora tenha regressado ao FC Porto depois de duas épocas no Seixal, o jovem jogador não tem nada a apontar às águias.



«Não é uma questão de saber valorizar. No Benfica as pessoas tratavam-me bem e tinham confiança em mim. Valorizavam-me. Na altura, em concordância com a minha família, achei que era melhor para mim e para a minha carreira voltar ao FC Porto, mas no Benfica sempre foram impecáveis comigo», disse.