Francisco Conceição entrou para marcar o golo decisivo na vitória do FC Porto frente ao Estoril, fora de portas. O filho do treinador portista fixou o resultado final ao minuto 90, após um trabalho de Luis Díaz.



Através das redes sociais do FC Porto, o jovem elogiou a atitude da equipa e revelou que recebeu um incentivo especial de Fábio Vieira - outro jogador que entrou na segunda parte - no lance do 2-3.



«Agradecer a toda a equipa que sempre acreditou que podíamos chegar ao terceiro golo, em especial ao Fábio que na jogada do golo, desde o início, me dizia: 'vai, que vais fazer golo'. E isso concretizou-se. Mostra bem o espírito de todos e foi uma grande vitória», disse Francisco Conceição.