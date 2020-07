Sérgio Conceição já lançou sete campeões da Europa de sub-19 desde a temporada passada. Nos últimos jogos, Fábio Vieira esteve em destaque ao anotar dois golos. Confrontado se o esquerdinho e Vitinha estão preparados para serem titulares no Clássico ante o Sporting, o treinador do FC Porto respondeu de forma irónica.



«Até há 15 minutos estavam, agora não sei se aconteceu alguma coisa no balneário. Para estarem a trabalhar connosco já há algum tempo e contribuírem em determinados jogos da forma como fizeram, têm qualidade e estão preparados para jogar. Assim como o João Mário. Há jogadores jovens a trabalhar connosco que estão preparados. Agora preparados... Olhamos para aquilo que é o panorama do futebol nacional, o que é formação, transição para o futebol sénior, e realmente vejo muita gente com qualidade. Mas é preciso aliar a isso à mentalidade competitiva de alto nível e isso fica a dever um bocadinho ao que eram os jogadores de há uns anos. Mas há outras coisas que eles dão e que outros não davam. Agora é encontrar o melhor equilíbrio para lançar esta gente, não de acordo com o que cada um quer, mas para a necessidade da equipa. Olho para a qualidade. 17, 27, 37», respondeu, em conferência de imprensa.



Esta quarta-feira, Conceição vai atingir o jogo 100 ao serviço dos dragões e fugiu à questão relativamente à partida mais especial.

«Apanhou-me na curva... (risos) Você está soltinho hoje (mais risos). Vou pensar e respondo para a próxima. O melhor ainda pode ser amanhã. Safei-me bem, certo?», atirou, entre risos.