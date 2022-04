Declarações de Fábio Vieira, jogador do FC Porto, na flash interview à Sport tv, após o triunfo sobre o Santa Clara, por 3-0, no Estádio do Dragão:

«[Rei das assistências virou rei dos goleadores?] Sou mais um para ajudar, é o meu trabalho aqui, tento dar o meu máximo contributo à equipa. Foi uma vitória importante. Vindo das seleções é sempre complicado, mas acho que impusemos o nosso jogo. Estivemos muito bem, chegamos ao golo, a partir daí conseguimos controlar sempre a partida e fomos uns justos vencedores.»