De regresso ao FC Porto, Fábio Vieira partilhou uma história sobre um acidente de viação que teve no dia anterior à estreia a marcar na equipa principal.



«Tenho uma história aqui em Portugal que é engraçada e me marcou. Estava a levar a minha namorada para casa dela e de seguida, tinha de apresentar-me no Dragão porque íamos para estágia. Deixei-a em casa e no caminho de volta, tive um acidente de carro. Bati contra um polícia e cheguei mais tarde ao estágio. No dia seguinte, marquei o meu primeiro golo pelo FC Porto aqui no Dragão», contou aos canais do emblema azul e branco.



Lançado por Sérgio Conceição, Fábio Vieira marcou o primeiro golo pela equipa principal do FC Porto frente à B SAD na goleada por 5-0, numa partida disputada a 5 de julho de 2020.



Lembre-se que o internacional sub-21 português voltou ao clube portista por empréstimo do Arsenal.