Fábio Vieira está disponível para um segundo regresso ao FC Porto, apesar de assumir que o primeiro, na temporada passada, não correu da melhor forma. Em entrevista à DAZN Portugal, o médio, agora no Hamburgo, diz que mantém as «portas abertas» para um eventual regresso ao clube do coração.

«Falar do FC Porto para mim é paixão, não há outra palavra. É o clube que eu amo, é o clube que me criou», começa por referir o jogador num extrato de uma entrevista agora divulgado pela DAZN Portugal.

Formado no FC Porto, Fábio Vieira saiu em 2022 para o Arsenal, mas regressou na temporada passada, por empréstimo do clube londrino. «Eu saio do clube numa primeira fase a ganhar tudo. Depois regresso com o pensamento “é o FC Porto, é a minha casa, vamos lutar para sermos campeões, vamos conquistar títulos”. E o que é certo é que foi uma época muito complicada para mim e para toda a gente envolvida», prossegue o médio.

Uma época que acabou por ser conturbada, com Vítor Bruno a suceder a Sérgio Conceição, antes de ceder o lugar a Martin Anselmi. «Aconteceram muitas coisas dentro do FC Porto, momento muito difíceis, mudança de treinador e tudo mais. Foi muito complicado para a equipa depois voltar a reerguer-se e acabou por ser uma época não conseguida da nossa parte e também a nível individual», acrescenta.

Um regresso que acabou por ser «triste», mas que não abalou os sentimentos de Fábio Vieira pelo clube que ambiciona voltar a representar. «Foi um bocadinho triste, sim, é o clube que eu amo, é o clube que vou amar para sempre. Falar do FC Porto para mim é a vida, é o meu clube. Estou sempre de portas abertas para regressar ao clube, portanto, fico só triste pela época que foi o ano passado», destacou ainda Fábio Vieira.

Ora veja: