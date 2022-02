Depois de uma primeira metade de temporada na qual foi mais vezes suplentes do que titular, Fábio Vieira tem sido um dos principais protagonistas do FC Porto desde a viragem do ano.

Nos últimos quatro jogos, o extremo dos azuis e brancos foi titular em todos eles e somou seis assistências para golo, estando a justificar a aposta de Sérgio Conceição, com que diz ter aprendido muito desde que foi lançado por ele em 2019/20.

«Ele foi o primeiro treinador que realmente me incutiu aquilo que eu devia acrescentar ao meu jogo para chegar a um nível de topo, que é aquilo que desejo. (...) Sentia que tinha de melhorar muito aquilo que era o meu compromisso sem bola, por exemplo. Sei das minhas qualidades, sei da qualidade que tenho com bola, mas sabia que só isso não chegava. (...) Às vezes é duro [trabalhar com Conceição], tem os seus dias, mas faz parte. Queremos estar sempre no nosso máximo e ele também procura que a equipa esteja sempre no máximo, que é completamente normal», disse o jogador de 21 anos em entrevista à revista Dragões.

À passagem da 21.ª jornada, o FC Porto lidera o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o campeão Sporting e apenas quatro pontos deixados pelo caminho até agora. «Sabemos que fizemos uma boa primeira volta e se continuarmos assim vamos ser campeões, pois esse é o nosso objetivo, que no final possamos festejar todos juntos», vincou, considerando que os jogos contra as chamadas equipas mais pequenas podem ser ainda mais vitais na conquista do título do que os confrontos diante dos maiores rivais, como acontecerá nesta sexta-feira com o Sporting. «Na minha opinião, são os pontos que não se perdem pelo caminho com todas as equipas. Não temos de dar mais valor aos clásicos do que aos outros jogos, pois todos os jogos têm a sua importância e todos valem os mesmos três pontos. Não há nenhum que valha mais do que outro. Pensamos sempre em conquistar os três pontos.»

A caminho de completar 22 anos, Fábio Vieira está no FC Porto desde o oito, depois de ter dado nas vistas pelo Feirense no torneio no Algarve. A escolha pelo azul e branco foi fácil, até porque o pai, portista, o levava muitas vezes ao Dragão para ver jogos do FC Porto e a paixão pelos dragões foi-lhe passada praticamente desde o berço. «Foi fácil, ainda que numa primeira fase o FC Porto não fosse um dos clubes que estava em contacto com os meus pais. Eram outros dois clubes portugueses, mas assim que chegou o FC Porto não pensei duas vezes e não hesitei junto do meu pai, pois queria muito vir para o FC Porto. (...) Era mais fácil para mim e também para os meus pais, pois ir para outro clube implicaria sair a minha zona», recordou.