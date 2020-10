O Famalicão está a negociar a contratação de Diogo Queirós, apurou o Maisfutebol.



O campeão europeu de sub-19 não faz parte das opções de Sérgio Conceição para 2020/21 e está a ser negociado pelos famalicenses. Segundo foi possível saber, o negócio está bem encaminhado e prevê a saída por empréstimo sem opção de compra.



O defesa de 21 anos prepara-se assim para sair outra vez por empréstimo depois de na época passada ter jogado no Mouscron, onde disputou 21 jogos.



Refira-se que Diogo Queirós entregou recentemente a gestão da sua carreira à empresa Gestifute. De resto, o jovem jogador já tinha estado perto de reforçar os famalicenses no início da janela de mercado. No entanto, o negócio só agora está em vias de se concretizar depois de falhada a mudança para a Lazio.



Já a antever a chegada de Queirós, Vaná rescindiu com os dragões e assinou com os famalicenses.