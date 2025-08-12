Farioli: «Ambiente incrível, com o estádio a puxar e a saltar durante os 90 minutos»
FC Porto-V. Guimarães, 3-0 (reportagem)
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, no rescaldo do triunfo frente ao Vitória, por 3-0, no arranque da Liga:
[Estreia no Dragão em jogos oficiais] «É a família portista. Hoje, foi um jogo particular para nós. É óbvio para quem vai esta vitória. O espírito que a equipa colocou no jogo era uma fixação para o Jorge. Ajudou-nos a ser fortes com e sem bola, a marcar rapidamente e a ter outro golo na primeira parte. Foi um ambiente incrível, com o estádio a puxar e a saltar durante os 90 minutos. Foi incrível e espero ter este espírito durante toda a época».
[Homenagem a Jorge Costa] «Foi único e emocionante. A semana que tivemos, tal como para quem era próximo do Jorge, é impossível de descrever. Os jogadores tentaram apoiar-se mutuamente e continuar focados no jogo, sempre com respeito pelo Jorge. Esta semana foi muito particular. A celebração do estádio e aquilo que o clube organizou em sua memória foi incrível».
[Equipa com o espírito portista?] «Está no caminho certo. Há muitas coisas em que temos de melhorar. No início da segunda parte, quebrámos um bocadinho o ritmo, tivemos alguns erros táticos e, fisicamente, também temos de melhorar. Este adversário criou problemas aqui nas últimas visitas e hoje veio com uma boa organização. Ainda estamos longe de onde queremos chegar, mas estivemos bem».