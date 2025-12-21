O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez ao início da tarde deste domingo a antevisão à visita a Alverca, para o jogo da 15.ª jornada da Liga, marcado para as 18h45 de segunda-feira:

Jogo com o Alverca:

«É um jogo complicado, fora de casa ainda mais. É uma equipa que tem coisas interessantes, é a segunda equipa com melhor qualidade de golos esperados. E é uma equipa física, estão no top-3 em duelos pelo ar e pelo solo, estão bem no geral. Toda a atenção e todo o foco amanhã.»

Sobre a condição física:

«Sobre a condição física, toda a gente está de volta e recuperada. O Francisco Moura, que saiu com uma ligeira lesão, hoje esperamos que treine a 100 por cento connosco, penso que vai fazer parte do jogo estou confiante nessa parte. O resto está bem e pronto a jogar.»

Bednarek falha Alverca. Se será Prpic ou Rosario no seu lugar:

«É o primeiro jogo em que ele [Bednarek] não vai estar com a equipa, claro que já tivemos outros jogos em que tivemos de geri-lo e, quem o substituiu, fez um bom trabalho. Claro que sabemos da importância do Jan, em termos de técnica e liderança, é reconhecido como um dos capitães da equipa, tanto pela energia positiva como pela mentalidade vencedora. Vamos tentar o nosso melhor para encontrar uma solução, mencionou o Prpic e o Rosario como alternativas e penso que a minha decisão será entre um dos dois.»