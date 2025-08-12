Francesco Farioli deixou elogios a Alan Varela e Pepê, e comentou as lesões de Martim Fernandes e Jan Bednarek, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo, por 2-0, frente ao Vitória:

[Lesões de Martim Fernandes e Jan Bednarek] «O Bednarek saiu por precaução. Quanto ao Martim temos de esperar por amanhã. Ele vai realizar alguns exames, vamos ver».

[Pepê] «Tivemos algumas conversas, está tudo claro. Ele quer ter um papel importante no FC Porto e está motivado. Já disse que quer continuar e desempenhar um papel mais importante na equipa. Tudo está a correr bem, temos de continuar a trabalhar. Com a bola todos já o conhecemos, mas o sacrifício que faz pela equipa é incrível. Estou muito contente e espero mais jogos dele a este nível».

[Alan Varela a defender junto dos centrais] «Fazemos isso, é uma solução que temos. Fez um grande jogo, tal como todos os jogadores».