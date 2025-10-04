Francesco Farioli aborda o tempo de preparação que o FC Porto teve para o Clássico diante do Benfica e recusa utilizá-lo como desculpa para o encontro deste domingo, no Estádio do Dragão.

Preparação para o Clássico

«O Benfica jogou terça-feira, por isso teve quase uma semana para preparar o jogo. Nós só começámos a prepará-lo depois do jogo do Arouca. É um cenário diferente, mas isto é o futebol, há muitos e jogos e não é uma desculpa ter menos tempo para preparar o encontro. No treino deste sábado o grupo todo treinou e estamos preparados para o encontro de amanhã».

«Se formos ao passado recente, o jogo com o Chelsea é um bom exemplo dessas diferentes estratégias. Uma das caraterísticas principais das equipas de Mourinho é serem muito camaleónicas, na gestão dos jogos com a bola, mas sobretudo sem ela. A capacidade de gerir os ritmos do jogo, as marcações zonais na recuperação. As dinâmicas e os cenários são muitos. Preparámos o jogo com atenção, para tentarmos encontrar soluções para esses cenários. Também temos de estar abertos a algo inesperado, claro. Fizemos o nosso trabalho. É um jogo importante, não há como o negar essa evidência».

Calendário denso de jogos

«O calendário não ajudou. Jogar três jogos em seis dias não é algo que desejamos, mas é a realidade. O grupo geriu isso muito bem, conseguimos bons resultados, todos jogaram. Todos ajudaram, o que me permite escolher o melhor 11 de entre 22 ou 23 jogadores que compõe a equipa».

Substituto de Martim Fernandes

«Há várias possibilidades. O Alberto está pronto, o Pablo recuperou totalmente dos 90 minutos que fez na Liga Europa. Amanhã veremos».

