Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estrela da Amadora, desta segunda-feira [20h45], a contar para a 14.ª jornada da Liga. O técnico dos dragões confirmou a presença de Rodrigo Mora e Gabri Veiga na para o encontro.

Mora e Veiga como opções

«Com certeza, o meio-campo é claramente a chave do jogo, é a base da equipa. Então é sempre importante ter as melhores qualidades e o melhor equilíbrio, para ter a conexão e a relação entre os jogadores, para estar no momento certo. A possibilidade de jogar com o Gabri Veiga e com o Rodrigo Mora é um cenário, a possibilidade de jogar com o Pablo também. Então, temos diferentes possibilidades, diferentes cenários para começar o jogo ou mesmo durante o jogo.»

Mais um dia de descanso faz a diferença

«Então, sempre há uma ligação. O fato de não jogar no domingo é, com certeza, uma coisa boa para nós. Porque um dia parece nada, mas no final é muito. É muito bom do ponto de vista físico porque dá-nos a oportunidade de recuperar quase todos os jogadores. Então, nessa parte, acho que todos poderiam ser opção para o jogo amanhã. Amanhã de manhã teremos outra sessão antes de ir ao jogo. Tentarei finalizar todos os detalhes, do ponto de vista tático e físico, e especialmente para mostrar à equipa a mentalidade certa.»



