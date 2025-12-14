Farioli confirma Mora e Gabri Veiga para receção ao E. Amadora
Técnico do FC Porto garantiu que os criativos são opções para os dragões
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estrela da Amadora, desta segunda-feira [20h45], a contar para a 14.ª jornada da Liga. O técnico dos dragões confirmou a presença de Rodrigo Mora e Gabri Veiga na para o encontro.
Mora e Veiga como opções
«Com certeza, o meio-campo é claramente a chave do jogo, é a base da equipa. Então é sempre importante ter as melhores qualidades e o melhor equilíbrio, para ter a conexão e a relação entre os jogadores, para estar no momento certo. A possibilidade de jogar com o Gabri Veiga e com o Rodrigo Mora é um cenário, a possibilidade de jogar com o Pablo também. Então, temos diferentes possibilidades, diferentes cenários para começar o jogo ou mesmo durante o jogo.»
Mais um dia de descanso faz a diferença
«Então, sempre há uma ligação. O fato de não jogar no domingo é, com certeza, uma coisa boa para nós. Porque um dia parece nada, mas no final é muito. É muito bom do ponto de vista físico porque dá-nos a oportunidade de recuperar quase todos os jogadores. Então, nessa parte, acho que todos poderiam ser opção para o jogo amanhã. Amanhã de manhã teremos outra sessão antes de ir ao jogo. Tentarei finalizar todos os detalhes, do ponto de vista tático e físico, e especialmente para mostrar à equipa a mentalidade certa.»