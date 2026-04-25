Francesco Farioli confirma regresso de Martim Fernandes, na Reboleira, e explica como vai gerir os minutos dos jogadores nos últimos quatro jogos do FC Porto da temporada:

Problemas no ataque

«Os números são claros, não podemos negá-los, mas se falarmos sobre o Deniz (Gül), o golo que ele marcou em Famalicão foi anulado por 13 centímetros… Talvez não esteja a passar a sua fase mais feliz, mas as exibições no Estoril, em Nottingham ou no último jogo foram boas. Uma parte da avaliação de um avançado está na contribuição para golos. Aí, os números não são os melhores, mas eles continuam a contribuir para a equipa. O Deniz assistiu para o golo do Gabri (Veiga) frente ao Tondela e no último jogo, com o Sporting, o Terem (Moffi) entrou muito bem e quase marcou, mas o guarda-redes fez uma grande defesa.»

Zaidu e Martim Fernandes

«O Martim está a regressar. Na última semana estava melhor, mas só fez um treino com a equipa. Hoje, esperamos que trabalhe sem condicionalismos. Vai ser uma opção importante para o jogo de amanhã e para os que restam disputar.»

«O Zaidu continua a cumprir, parcialmente, o programa de recuperação. Provavelmente, hoje trabalhará integrado na equipa, mas ainda condicionado»

Gestão nos últimos jogos da Liga

«Estivemos muito conectados ao ritmo de recuperar em dois dias e jogar o jogo seguinte, com toda a equipa envolvida. Tivemos 18 ou 19 jogadores que se podiam sentir titulares. Agora, vamos jogar uma vez por semana. Temos mais tempo para treinar, mas há desafios. Todos sentem-se tão importantes no grupo que, independentemente das minhas decisões, eles sabem que, em 99,9 por cento dos jogos, onze jogadores vão começar e cinco vão entrar. Vão estar envolvidos 16 jogadores em cada jogo e já provámos, com números, a importância dos jogadores que saem do banco. Este não é um momento em que alguém se possa queixar ou cronometrar se vai jogar mais 10 minutos ou menos 10 minutos. Acredito que temos um grupo com a maturidade suficiente para perceber esta questão e abordar as últimas semanas com o espírito necessário para completar o trabalho.»