Em antevisão ao último jogo do FC Porto no campeonato, na receção ao Santa Clara deste sábado, Francesco Farioli confirmou o regresso do defesa Nehuén Pérez aos convocados e ainda abordou a situação contratual de Luuk De Jong, Terem Moffi e Seko Fofana.

Regresso de lesão de Nehuén Pérez

«Amanhã vai estar no banco, de volta à equipa. No último período começou a ficar mais perto da confição física ideal para jogo. Vai estar na convocatória para amanhã.»

Problema familiar de Luuk De Jong

«Não vamos entrar em detalhes pessoais, mas há um mal-entendido sobre a vida pessoal do Luuk. O que posso dizer é que não há a gravidade descrita em muitos locais. Isto, para quem ama o Luuk ficar mais descansado.»

Permanência de Moffi e Fofana

«Após segunda-feira vamos ter tempo para digerir a época. Nestes dias já tive conversas individuais com muitos jogadores, para ter a melhor informação e poder chegar à minha conclusão, que depois vai ser partilhada com o clube. Vamos tentar chegar à melhor decisão para o futuro do clube e da carreira deles.»