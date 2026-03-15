No rescaldo à vitória do FC Porto sobre o Moreirense na 26.ª jornada da Liga (3-0), Francesco Farioli relativizou a vantagem de sete pontos sobre Sporting e Benfica, além de dedicar a vitória a Thiago Silva, de luto pela morte da mãe.

Ainda que tenha solicitado a palavra, o Maisfutebol não pôde questionar Farioli.

Liga Europa no horizonte

«O jogo de quinta-feira é como uma final. Devemos pensar que está 0-0 e tentar vencer o Estugarda. Vamos precisar de um Dragão lotado. Promete ser especial.»

«Hoje poderíamos ter marcado o terceiro golo na primeira parte, demorámos um pouco a fechar o jogo. A exibição foi muito boa antes da Liga Europa.»

Um ano delicado no seio do Dragão

«Estamos muito felizes pelo resultado e por podermos dedicar a vitória ao Thiago Silva. Três golos para o nosso número três. Infelizmente já tivemos vários momentos complicados fora do relvado, situações extremas e dolorosas. O que aconteceu com o Jorge Costa afetou-nos diretamente. As mortes das mães do Borja Sainz e do Thiago Silva também nos tocaram, porque partilhamos mais dias com o grupo do que com a família. Só lhes podemos dar o amor que precisam. Somos sortudos por contar com um grupo que é uma família.»

Liga em aberto

«Não ligamos à tabela virtual e precisamos de estar longe de jogos psicológicos. O foco tem de estar no próximo jogo.»