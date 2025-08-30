Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na flash interview da Sport TV após o triunfo por 2-1 frente ao Sporting, em Alvalade:

Análise ao jogo

«O jogo foi muito positivo. Tivemos algumas dificuldades durante os primeiros 10 minutos para perceber as distâncias e sermos agressivos. Depois, os nossos últimos 35 minutos da primeira parte foram fantásticos, com e sem bola. Foi um esforço incrível de todos e um espírito fantástico. A vitória de hoje é dedicada ao Jorge (Costa) porque fizemos muitas coisas que honram o seu legado. Esta vitória é para ele e para a sua família».

Momento-chave do jogo

«Os momentos dos golos definem o jogo, mas na primeira parte poderíamos ter marcado, pelo menos, por uma vez. No geral, fizemos um jogo muito maduro e sólido. É claro que houve momentos em que tivemos de sofrer, mas fizemo-lo com dignidade e solidariedade. Demonstrámos muita coragem e vontade de jogar e pressionar. É um passo importante. Como disse na conferência de imprensa antes do jogo, é só mais um passo, não mais do que isso. Agora temos alguns dias para recuperar. Alguns jogadores vão estar nas suas seleções e depois vão voltar ao trabalho, porque ainda agora começámos».

William Gomes ou Pepê?

«Vamos precisar de todos. A época é muita longa, com muitos jogos. Viemos aqui sem o Pepê e o Gabri Veiga, com o Samu acabado de recuperar. É uma vitória de todos, de todas as pessoas do Porto. Os nossos adeptos, hoje, foram incríveis».

Rodrigo Mora

«Hoje, ele provou o que tenho repetido. Ele está cá, jogou um jogo muito importante e mostrou grande sacrifício. Fez um jogo muito maduro, sólido e estou muito feliz pelo contributo que ele deu à equipa».