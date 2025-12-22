Francesco Farioli falou à flash da Sport tv após a vitória do FC Porto sobre o Alverca (3-0), na 15.ª jornada da Liga.

«O jogo foi positivo, num relvado em más condições. Não era fácil jogar contra um adversário tão físico, que gosta de duelos. Acho que jogámos bem e conseguimos uma boa quantidade de oportunidades. A reação à perda foi um dos fatores decisivos, mas soubemos entender os momentos de jogo e atacar contra um bloco baixo. Na segunda parte soubemos gerir a partida.»

«O Diogo Costa ajudou-nos a manter a baliza a zeros, com boas defesas na primeira parte. Fez defesas importantes. Quando foi chamado, esteve bem. É um jogador para o mais alto nível. É o espelho do que é ser jogador do FC Porto.»

«Deco? Estou feliz pelos elogios dele, mas o trabalho não é só de uma pessoa.»

«Agora vamos passar uns dias em casa com as nossas famílias. Depois do Natal vamos pôr os jogadores na balança, porque vamos ter mais um jogo importante em casa. Os resultados são bons, mas podemos continuar a melhorar. Agora vamos ter alguns dias de descanso, mas vamos regressar a todo o gás.»

«Feliz Natal aos dragões!»