Francesco Farioli comentou as exibições de Oskar Pietuszewski e de Deniz Gül, em conferência de imprensa, depois da vitória do FC Porto, no Estádio José Gomes, sobre o Estrela da Amadora (2-1).

Sobre o impacto de Pietuszewki no jogo

«O Oskar teve um impacto muito bom. Mas, sem contar com isso, será interessante ver os números dos dribles, a intensidade que imprimiu todas as vezes que a bola chegava a ele. É um jogador jovem que está a desenvolver-se muito rápido, com o espírito certo. Por isso, vamos continuar a trabalhar porque é definitivamente um jogador que vai ser muito importante para o presente e para o futuro do FC Porto.

Deniz Gül quebrou um longo jejum e logo com dois golos

«Estamos muito felizes porque o Deniz é um rapaz que, em toda a época, provou sempre a sua capacidade para ajudar a equipa. Nos últimos meses, claro, o facto de não ter marcado gerou alguma frustração para ele e muita discussão e ruído na comunicação social. É um jogador que se esforça sempre muito para trabalhar e ajudar a equipa. Teve azar algumas vezes, quando, por exemplo, marcou dois golos que foram anulados por poucos centímetros. Hoje teve o que merece. Foi uma noite importante onde, por duas vezes, vimos o nome dele na lista dos marcadores. Estamos muito contentes pelo Deniz».