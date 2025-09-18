Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Rio Ave, em Vila do Conde, jogo de abertura da 6.ª jornada da Liga marcado para as 20h15 desta sexta-feira:

Sobre o Rio Ave e o jogo desta sexta-feira:

«O Rio Ave é uma equipa que somou três empates, uma equipa complicada de defrontar, é um clube que mudou de proprietário, entrou para o grupo Marinakis, um grupo muito ambicioso. Um clube que de certeza deve representar o espírito do proprietário que quer sempre melhorar as suas equipas».

«Esta época, mudaram de treinador, contrataram um treinador grego [Sotiris Sylaidopoulo] que na época passada fez um trabalho fantástico ao vencer a Youth League. Uma equipa que costuma defender com uma linha de três, com algumas variações, é uma equipa que tem ferramentas para nos colocar problemas».

«Estivemos a analisá-los, procurámos preparar o jogo da melhor maneira possível. Fizemos uma análise profunda ao que o treinador fez no ano passado no Olympiakos para termos uma imagem mais clara sobre todos os possíveis cenários durante o jogo. Fizemos o nosso trabalho, obviamente é só uma parte, mas temos de estar prontos, temos de ser competitivos e temos de estar focados no jogo de amanhã».

Como estão William Gomes e Martim Fernandes, estão aptos para o jogo?

«Os dois treinaram hoje, agora se vão ao jogo ou não, o William 99 por cento sim, mas quanto ao Martim, temos de voltar a sentar-nos com o departamento médico para falarmos sobre a situação».