No rescaldo à vitória do FC Porto sobre o Moreirense na 26.ª jornada da Liga (3-0), Francesco Farioli aproveitou uma questão sobre Oskar Pietuszewski para elogiar Victor Froholdt, Gabri Veiga e William Gomes. Em conferência de imprensa, na noite deste domingo, o timoneiro dos dragões comentou os momentos de Francisco Moura e de Deniz Gül.

Ainda que tenha solicitado a palavra, o Maisfutebol não pôde questionar Farioli.

Pietuszewski na ribalta

«Estamos a jogar com muitos jovens, todos eles muito interessantes. Vão ter um grande futuro se continuarem a trabalhar desta forma. O mais importante é manter a calma. O Oskar é um ótimo rapaz e conta com a ajuda do Bednarek e do Kiwior. Está só no princípio de uma ótima careira. Não estava completamente recuperado de um problema de estômago e ao intervalo sentiu algo. Mas nada de grave.»

Francisco Moura no banco

«Ele está bem e preparado para competir. Mas também pensei no jogo da Liga Europa. O Rosario esteve de fora durante três jogos e decidi levá-lo a jogo.»

Confiança em Gül

«Tem total confiança de todos nós e os adeptos gostam dele. Fez um bom jogo também em Estugarda.»