No rescaldo à vitória do FC Porto sobre o Tondela (2-0) na 30.ª jornada da Liga, Francesco Farioli foi breve quanto ao dérbi entre Sporting e Benfica. Em conferência de imprensa, o treinador dos dragões aproveitou para apontar baterias às meias-finais da Taça de Portugal.

Dragão festejou golo do Benfica

«Estava no balneário, a preparar detalhes para o nosso jogo. Os jogadores ouviram o ruído vindo das bancadas, mas a prioridade era o nosso jogo. Fiquei feliz pela forma como os jogadores entraram. Sabíamos que a tensão estava cá.»

«O nosso comportamento coletivo passa por aquilo que controlamos. No estádio, com mais de 40 mil adeptos, é complicado estar abstraído, é normal que percebamos o que se passa. Mas mantivemos o foco em nós.»

Segue-se a Taça de Portugal

«Na quarta-feira jogamos em casa e queremos apostar todas as cartas para vencer. Acreditamos que podemos virar a eliminatória, depois da derrota em Alvalade (1-0).»

«Zaidu? Penso que vai estar disponível.»