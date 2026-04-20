Farioli: «Exibição forte, marcar logo após o intervalo foi decisivo»
Treinador do FC Porto elogiou a postura dos seus jogadores perante o Tondela
Treinador do FC Porto elogiou a postura dos seus jogadores perante o Tondela
No rescaldo à vitória do FC Porto sobre o Tondela (2-0) na 30.ª jornada da Liga, Francesco Farioli elogiou as prestações de Gabri Veiga, Froholdt, Pablo Rosario e Gül. Questionado pelo Maisfutebol em conferência de imprensa, o treinador dos dragões foi sucinto quanto à saída de Rodrigo Mora ao intervalo.
«Foi um jogo positivo, depois de uma partida quase toda jogada com 10 em Nottingham. Foi uma exibição forte. Na primeira parte tivemos as nossas oportunidades, além do penálti. Marcar logo após o intervalo foi decisivo.»
«Fizemos o nosso jogo como queríamos. Entraram alguns jogadores que ajudaram a mudar o ritmo e o rumo do jogo. A iniciativa do Pablo Rosario, por exemplo, foi muito importante.»
«O Gabri e o Froholdt vão tendo contribuições muito importantes no ataque. Estão a marcar e a assistir. E o trabalho do Gül foi importante para o primeiro golo.»
Saída de Mora e Kiwior ao intervalo
«O Rodrigo Mora esteve bem na primeira parte, tirei os dois jogadores com cartão amarelo, nada mais.»