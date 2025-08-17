Com Martim Fernandes lesionado e Francisco Moura ainda a recuperar de um problema físico, Francesco Farioli preparou o jogo com o Gil Vicente, da segunda jornada da Liga, apenas com dois laterais de raiz disponíveis, Alberto Costa e Zaidu.

Na conferência de imprensa de antevisão à visita a Barcelos, o treinador do FC Porto tentou fintar uma incursão no mercado por um lateral, garantindo ter no plantel «jogadores que podem ser adaptados lá e ajudar nesta fase».

«Temos o Zé Pedro, o Nehuén Pérez, que jogou lá no passado, e na pré-época tentámos adaptar o Vasco [Sousa] a essa posição. Há jogadores que podem ajudar, temos de estar prontos para diferentes cenários», pormenorizou.

Sobre Francisco Moura, que recupera de lesão, «começou a trabalhar esta semana, de forma condicionada, e ontem treinou quase em pleno». «Vamos ver como está hoje, antes de tomarmos uma decisão», explicou Farioli.

O Gil Vicente-FC Porto está agendado para segunda-feira (20h15), no Estádio Municipal de Barcelos, e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.