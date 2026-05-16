Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Santa Clara (1-0), no Estádio do Dragão, no jogo da 34.ª e última jornada da Liga.

Era este o FC Porto que gostava de ver num dia tão especial

«Penso que foi um jogo com um significado especial por festejar em frente aos adeptos. Foi bom vencer e foi apenas uma antecipação da festa que nos espera nos Aliados.»

Mora jogou como segundo avançado. É algo que podemos ver mais na próxima temporada?

«Foi algo que fizemos três vezes na época e em períodos muito curtos de tempo. Queríamos tê-lo em campo no fim e é algo que podemos testar na próxima época, vamos ver».

Sobre as estreias de João Costa e Bernardo Lima

«Especialmente para o João Costa é algo que ele merece muito pelo que trouxe à equipa, em termos de compromisso e ADN FC Porto. Todos viram como a equipa festejou a defesa que ele fez e é alguém importante para o grupo. Quanto ao Bernardo Lima, foi um prémio pela época que fez, não só aqui, mas também na seleção. Vai ter um grande futuro e a oportunidade irá surgir».

Promoveu ainda o regresso de Nehuén Pérez ao fim de 9 meses

«Lesionou-se há muito tempo e foi bom tê-lo de volta porque todos o adoram na equipa.»