Francesco Farioli anteviu neste domingo a receção do FC Porto ao Gil Vicente, agendado para segunda-feira (20h15), em duelo da 19ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador dos dragões comentou o momento de Francisco Moura e Zaidu, além de se desdobrar em elogios ao próximo adversário.

Gil Vicente espelha competitividade da Liga

«É um jogo que nos vai exigir muito, uma vez que o Gil está muito bem desde o princípio da época, tanto em resultados como em exibições. Jogam um futebol muito bom, sobretudo com bola. Respeito o trabalho que têm feito. Vai ser um jogo muito exigente porque o Gil Vicente também é muito físico, no jogo da primeira volta até correram mais do que nós.»

«Não duvido que o Gil Vicente venha ao Dragão para vencer, na primeira volta jogaram olhos nos olhos. Têm uma mentalidade forte, são bravos. O nosso espírito vai estar presente e vamos precisar dos nossos adeptos no apoio. Espero um jogo aberto de ambas as equipas.»

O calendário

«Sabemos que temos menos dias para preparar o jogo e a viagem de regresso não correu como planeado, chegámos muito tarde. Não é o ideal, mas é a realidade. Estamos numa boa fase física, nos últimos três jogos conseguimos alguns índices recorde. A equipa está capaz de disputar vários jogos num curto espaço de tempo. Estamos preparados, a energia está no máximo e a importância do jogo é clara.»

Farioli e a vida em Portugal

«A adaptação é complicada, jogamos contra dois gigantes [Benfica e Sporting] que disputam a Liga dos Campeões, jogamos contra os bicampeões e contra a equipa que tem um dos treinadores mais bem-sucedidos da história. A Liga não é fácil, até porque todos os jogos exigem muito de nós. O jogo contra o Gil Vicente vai ser exemplo disso. A Liga é tão complicada quanto esperava.»

Eficácia a melhorar

«Nos últimos jogos marcámos apenas um golo, mas houve bolas aos postes, penáltis falhados, cortes em cima da linha. Estamos a criar muitas oportunidades. A eficácia podia ser melhor? Claro. É uma questão de centímetros, por vezes. Vamos trabalhar para melhorar, mas se avaliarmos as exibições de forma racional, estamos a jogar bem. É importante manter o ritmo e melhor em alguns aspetos.»

Francisco Moura e Zaidu aptos

«Nas últimas semanas estivemos curtos nesse corredor, mas agora contamos com eles, estão todos prontos para competir. Há muitos jogos e todos vão ter oportunidades.»