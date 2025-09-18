Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Rio Ave, em Vila do Conde, jogo de abertura da 6.ª jornada da Liga marcado para as 20h15 desta sexta-feira:

Sobre a integração de André Castro na equipa técnica principal do FC Porto

«Já o conhecia como jogador, quando observei alguns jogos do futebol português, tive um bom feedback da parte do clube sobre ele. Tivemos a oportunidade, há algumas semanas, de passar um pouco de mais tempo juntos, quando fomos buscar alguns jogadores da equipa B para nos ajudarem a preparar-nos para diferentes cenários. Gostei da energia dele sobre o relvado, da capacidade que ele tem de colocar-se ao serviço do FC Porto. Em conjunto com a minha equipa técnica, decidimos colocá-lo mais próximo de nós, mantendo o papel de ligação entre a equipa A e B, mas mais próximo de nós, para nos ajudar a lidar com os jogadores extra que às vezes temos nos treinos. Será mais uma voz e um grande coração do clube na equipa técnica.»

Nas últimas semanas trabalhou com jogadores mais jovens, como André Miranda Ángel Alarcón e Gabriel Brás. Como é viu a adaptação deles? O Gabriel pode ser alternativa a Nehuén Pérez?

«Quanto ao Gabi, já tinha trabalhado connosco na pré-época porque é um jogador maduro, aprende muito rápido. Foi esse o tema da conversa que tive com o selecionador de sub-21. Quanto ao Miranda e ao Ángel são jogadores com caraterísticas diferentes, ambos têm de perceber melhor o que a equipa principal precisa. Têm estado os dois muito bem, especialmente o Ángel que, nas duas últimas semanas, conseguiu mudar o seu registo em relação à forma como treinamos, em relação a tudo que tem a ver com a performance, desde a nutrição, recuperação, sono, trabalho-extra. Está a fazer um grande esforço para conquistar as suas oportunidades. Vai ser inscrito na Liga Europa, se a burocracia correr bem. Acredito mesmo que ele merece esta oportunidade de ficar mais próximo da equipa principal».