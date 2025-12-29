Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fala da lesão sofrida por Diogo Costa, revelar problemas físicos em alguns jogadores e fala sobre a evolução de Samu, que bisou frente ao AVS:

Lesão de Diogo Costa

«Ele está com o pensamento positivo, mas amanhã ele vai fazer uma ressonância magnética para podermos ter uma imagem mais clara sobre a situação. É muscular, mas esperamos que não seja grave.»

Problemas nas alas

«Tivemos alguns problemas com os laterais. O Francisco (Moura) teve o mesmo problema do Alberto com o Alverca, o Pablo (Rosario) não estava muito bem hoje de ponto de vista físico e o Martim estava com uma inflamação na área púbica.»

Samu disse que o 1-0 foi uma crítica par quem diz que é trapalhão

«O primeiro golo é um movimento em que ele está a trabalhar muito. No último jogo, no segundo golo, teve um trabalho importante ao receber e segurar a bola. Foi importante, tal como hoje. Samu é um jovem com muito potencial e alguém que quer mesmo melhorar. É um goleador e vejo-o a melhorar muito em diferentes áreas.»