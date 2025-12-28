Francesco Farioli abordou a receção ao AVS, marcada para esta segunda-feira, com cautelas, recordando que o adversário, apesar de estar no último lugar, mudou recentemente de treinador e tem registado melhorias ao nível dos resultados.

Sobre o AVS, último classificado da Liga

«Se olharem para a classificação, é o último contra o primeiro, mas a realidade é diferente. É claro que eles mudaram de treinador recentemente, o novo treinador só fez um jogo que analisamos e recuámos para ver as experiências anteriores. É um treinador com muita experiência em Portugal, embora a última não tenha sido aqui. Analisámos o último jogo, à procurara de comportamentos e aspetos em comum. Na minha opinião, vocês já sabem, não será um jogo que possamos relaxar, temos de estar mesmo focados, temos de ser muito competitivos até porque vimos de uma semana sem jogos, o que é um cenário pouco habitual para nós.»

«O que posso dizer é que nas últimas sessões de treino, os jogadores mostraram grande motivação, uma grande energia, depois desta curta pausa e amanhã temos de ser capazes de transportar estas vibrações para o relvado para fazermos um grande jogo e lutar pelo resultado.»

AVS demonstrou melhorias com a chegada de João Henriques

«Nos últimos dois jogos, a tendência do AVS foi bem mais positiva a nível de resultados, no último a ponta final não correu tão bem para eles, mas as sensações são diferentes. É mais uma razão para estarmos mais ligados no jogo de amanhã, mas já temos muitos motivos para estarmos atentos e para estarmos motivados. Às vezes, numa época longa, mais importante do que a motivação, é manter a disciplina e esta equipa tem provado esta capacidade de ser constante e resiliente nos momentos em que é necessário. É isso que espero para o jogo de amanhã, uma equipa com disciplina, o que faz parte do ADN do Porto, e demonstrar qualidade sobre o relvado, com agressividade e o espírito correto para fecharmos o ano diante dos nossos adeptos com as melhores sensações possíveis.»

FC Porto tem demonstrado mais dificuldades diante das equipas mais fracas

«É a sua opinião. O futebol moderno apresenta cenários difíceis, situações complicadas, há mais organização, os treinadores estão cada vez melhores, em todas as ligas, a todos os níveis. Também já conhecem melhor os jogadores e, depois, em termos táticos, temos de encontrar a chave para desbloquear estes jogos. Quando defrontamos equipas que defendem com um bloco mais baixo, o jogo fica mais dependente dos eventos. Mesmo que estejamos a jogar no campo adversário, estejamos a dominar o jogo, com uma elevada posse de bola, às vezes pode não ser suficiente. É preciso organização, capacidade para ganhar duelos individuais».

«Um bom exemplo é o jogo com o Tondela em que na primeira parte sentimos muitas dificuldades, não por estarmos a jogar mal, mas porque não tivemos capacidade para acelerar o jogo como devíamos e porque tivemos pouca capacidade para desbloquear o jogo em termos individuais. Tivemos uma percentagem muito baixa de dribles bem-sucedidos e, neste tipo de jogos, os lances individuais podem ser a chave. Acho que os jogos frente a equipas que pressionam mais ou que se posicionam mais atrás, são tipos de jogos diferentes, cenários diferentes e este caso exige do nosso lado uma rápida compreensão sobre o tipo de jogo que vamos ter e depois encontrar a solução adequada para ter sucesso.»