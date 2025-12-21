O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez ao início da tarde deste domingo a antevisão à visita a Alverca, para o jogo da 15.ª jornada da Liga, marcado para as 18h45 de segunda-feira:

Equipa parece menos cansada. Até onde vai o detalhe da preparação:

«Nessa parte somos mesmo obcecados, cada dia é chave, a gestão física e mental, especialmente numa época longa com muitos jogos. Tentamos arranjar um caminho e momentos para dar folgas aos jogadores, porque além dos jogos temos as viagens, mau sono, jogos tarde. Não é fácil, quando se joga às 21 horas, ir diretamente para a cama. É importante gerir todos os parâmetros e estou feliz com os departamentos médico e de performance, a ajuda e o apoio que estou a receber no clube. Esta manhã fizemos uma avaliação sobre a evolução física dos jogadores, a gordura corporal, todos estão a manter e até a melhorar nestes parâmetros. Mas também a capacidade que tiveram, neste período, de ganhar quilos de massa muscular. O que está a ser feito é notável. Depois, a frescura ou não depende de como gerimos o microciclo e também os dois/três dias para um jogo. E o principal são os protagonistas em campo, com a mentalidade certa, com a energia e as vibrações corretas.»

Outras prendas de mercado:

«Ainda temos nove a dez dias para abrir a dança, em geral o mercado sempre louco, até mais do que no verão. Estamos a trabalhar nos bastidores para estamos bem preparados, em algumas coisas já estamos a mexer-nos com a velocidade certa, noutras a ver o que o mercado pode proporcionar e o presidente está motivado para tentar reforçar a equipa da melhor forma possível. A comunicação entre mim, o presidente e todas as partes sobre questões de mercado é fluída, aberta e estamos alinhados em todos os tópicos sobre os próximos passos.»