Francesco Farioli, treinador do FC Porto, analisa à Sport TV o triunfo, por 1-0, frente ao Rio Ave, na 23.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Atacámos muito bem, se não estou errado acertámos por três vezes nos postes. Tivemos muitas oportunidades, que nos podiam ter dado um resultado mais expressivo, mas isso não aconteceu. Ficamos com os três pontos e seguimos em frente.»

Golo invalidado a Deniz Gül podia ter ajudado?

«Com certeza. Marcar o segundo golo mais cedo e poder fechar o jogo antes podia ter evitado o cartão amarelo do Alberto ou a possível lesão do Bednarek, que foi uma situação confusa. Mas isso faz parte do jogo. Fizemos um muito bom trabalho, conseguimos três pontos importantes e agora vamos para o próximo.»

«Quisemos fechar o jogo. Mesmo com as substituições, mudámos para tentar fechá-lo, porque é muito arriscado ficar numa situação em que, mesmo não tendo concedido quase nada ao adversário, tudo podia acontecer. Ainda no último jogo em casa, não permitimos quase nada e num desvio cometemos um penálti. O futebol é isto. Queríamos ter marcado mais golos, mas a exibição foi muito boa, com um bom ritmo e intensidade.»

Equipa teve três avançados diferentes ao longo do jogo

«Quis colocar o Seko (Fofana) em campo porque precisávamos de mais energia no meio-campo. O Terem (Moffi) entrou bem hoje, teve algumas boas bolas, mas amanhã vamos ter uma sessão muito importante, em que quero que ele esteja em pleno porque vamos ter um jogo-treino. Também é bom podermos experimentar algo um pouco diferente. Na Liga Europa vamos ter maiores necessidades no ataque, por isso poder experimentar o Rodrigo (Mora) nessa posição é algo que já fizemos em algumas ocasiões. Hoje, fizemo-lo durante 10 minutos. É uma solução que tenho na minha cabeça e que estamos a avaliar.»

Fase decisiva da temporada

«Chegámos ao último terço da época, todos os jogos têm um valor especial. Na Liga, já sabíamos que estávamos numa corrida e os adversários estão a fazer temporadas melhores do que a anterior. Mesmo numa época um tanto ou quanto única como a que estamos a fazer, está tudo em aberto. Depois, na Liga Europa e na Taça vamos ter jogos a eliminar. Os próximos meses vão ser muito exigentes, sobretudo do ponto de vista mental. A equipa está preparada, vamos continuar a preparar os próximos desafios sem olhar muito para a frente.»