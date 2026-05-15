À margem da antevisão à receção ao Santa Clara na 34.ª e última jornada da Liga, Francesco Farioli voltou a elogiar Rodrigo Mora. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto apontou ao valor do grupo.

Mora em crescendo

«Numa questão de 15 metros entre as posições, com grandes diferenças na exigência defensiva, admito que o sistema tático não o favoreceu, mas o trabalho e a dedicação dele fizeram a diferença. Tornou-se num jogador de equipa. Ao dia de hoje é um jogador mais completo. Mostrou muito mais do que número de golos e assistências. Faz parte de uma equipa com sucesso. É a minha mensagem para todos os jogadores. Conseguimos extrair o máximo a nível coletivo. Os jogadores acreditam que a chave da época esteve no grupo.»

O nível do campeonato português

«É elevado, mas seria ótimo centrarmos atenções no frenesim da competição. Falamos demasiado. Esta época foi conseguida com um grande espírito, perante momentos difíceis, em que fomos obrigados a duplicar o esforço. Tenho uma gratidão muito grande aos jogadores e aos profissionais no Olival. Estes resultados têm muitos fatores.»