Francesco Farioli mostrou-se tranquilo face ao sofrido triunfo do FC Porto na receção ao Estoril (1-0), na 12.ª jornada da Liga. Na noite deste domingo, em conferência de imprensa, o treinador dos dragões aproveitou a questão do Maisfutebol para enaltecer o crescimento de Rodrigo Mora.

Mora eclético

«O golo veio da pressão do Rodrigo Mora, tal como do William Gomes e do Samu. Está a crescer na maturidade e na leitura do jogo, teve momentos muito bons na atitude defensiva, o que há meses não aconteceria, não estava no seu ADN. Não foi a primeira vez que esteve bem na defesa, a determinação dele é fantástica. Estamos a ajudá-lo a alcançar o seu potencial em toda a linha, para que se torne num jogador completo. Estou feliz com o seu progresso.»

«Temos bons jogadores para várias posições. O Gabri Veiga jogou bem contra o Nice, mas o Rodrigo Mora também merece oportunidades. Portanto, cabe-me escolher consoante o jogo.»

Desavença com Ian Cathro

«Eu fui gentil com ele, tentei acamá-lo, ele estava muito exaltado. De qualquer das forma, foi um momento de emoções. Apertámos as mãos e eu talvez tenha interpretado mal o primeiro toque dele. Mas estava calmo, não gosto de gerar polémicas.»