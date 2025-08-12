FC Porto
Farioli: «Mora vai ser importante, representa muito para o clube e para mim»
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, abordou, na conferência de imprensa, o facto de não ter utilizado Rodrigo Mora na primeira jornada da Liga, frente ao Vitória:
[Ausência de Rodrigo Mora] «O Rodrigo foi um jogador importante na época passada e vai ser importante para o FC Porto, não há dúvidas disso. É muito talentoso. Como treinador, tenho de tomar decisões. O jogo levou-me a tomar outras opções, mas o Rodrigo representa muito para o clube e para mim. É bom ter este nível de talento na equipa e uma responsabilidade fazê-lo evoluir. A época é longa e gosto de utilizar todos os jogadores».
