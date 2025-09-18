Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Rio Ave, em Vila do Conde, jogo de abertura da 6.ª jornada da Liga marcado para as 20h15 desta sexta-feira:

Falou com José Mourinho a semana passada quando ele veio ao Estádio do Dragão?

«Esteve cá a semana passada, foi um grande momento para ele e para o clube celebrar o passado, mas não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos».

Mourinho vai treinar o Benfica. Isso pode baralhar as contas da luta pelo título?

«Não me cabe a mim comentar a carreira do míster Mourinho. É definitivamente uma lenda para o futebol português e no futebol internacional é uma referência para os treinadores, para mim também, pelo que fez no passado. Sei que há coisas a acontecer, mas ainda não é oficial, portanto não vou entrar em qualquer tipo de comentário. Além disso, não me cabe a mim comentar qualquer assunto que não tenha a ver com o FC Porto. É a única coisa que posso dizer, além, claro, da admiração que tenho pelo que ele fez na sua carreira».