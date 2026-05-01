À margem da antevisão à receção ao Alverca no sábado (20h30), na 32.ª jornada da Liga, Francesco Farioli fintou várias questões sobre a conquista do título. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto relegou as emoções para outro momento.

Frieza

«Não há muito tempo para antecipar emoções, vão sair no momento. O que podemos fazer é aplicar o máximo esforço.»

«Quem sou? A mesma pessoa. Tento ser autêntico em todos os momentos. Todas as decisões tomadas na minha curta carreira foram lideradas pela mesma motivação. Não mudei assim tanto desde há um ano.»

Festa do título

«O meu trabalho é preparar o jogo, o que acontece no relvado. Estou tranquilo quanto à logística, muitos departamentos vão tratar disso.»