Francesco Farioli anteviu a visita ao Moreirense (5.º) – agendada para segunda-feira (20h15) – em conferência de imprensa, na tarde deste domingo. O treinador do FC Porto reiterou a «boa exibição» contra Benfica e Nottingham, apontando à «exigente» visita a Moreira de Cónegos.

O adversário que vive numa fortaleza

«O Moreirense é a equipa com melhor registo em casa, venceram todos os jogos. É um jogo que vai exigir muito de nós, são muito bem organizados e orientados [por Vasco Botelho da Costa]. Devemos estar preparados para competir.»

Ainda a derrota na Liga Europa

«No futebol podemos vencer, empatar ou perder. Queremos sempre vencer. Os adeptos gostaram da exibição em Nottingham. Li muitos comentários da comunicação social que não espelham a realidade do jogo, porque jogámos com coragem, fomos os únicos a querer jogar, contra um adversário em bloco baixo. Pressionámos bem, contra um bom adversário. Sou crítico, depois do 3-0 em Vila do Conde considerei que não jogámos bem o suficiente.»

«Quando jogamos contra um adversário em bloco baixo, é normal que consigamos menos oportunidades de golo. Não concedemos em bola corrida contra Benfica e Nottingham, o que é positivo. São dois resultados [0-0 e 2-0] que devemos aceitar.»

«A nossa dinâmica varia consoante a organização do adversário. Contra o Benfica tivemos três grandes oportunidades de golo e não concedemos nenhuma. O mesmo aconteceu em Nottingham, excetuando os penáltis. Por vezes é uma questão de sorte. Se podemos melhorar? Claro.»

Foco no Moreirense

«Trabalhamos pelo sentimento positivo da vitória. O calendário é apertado, com diferentes competições. Depois das vitórias procuramos avançar. Depois da derrota, e apesar da boa exibição, também devemos avançar. Vamos defrontar um adversário que vai exigir muito de nós, devemos estar preparados.»