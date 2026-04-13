Francesco Farioli elogiou Viktor Frohold e agradeceu os elogios que lhe foram dirigidos por Ian Cathro, ainda antes da vitória sobre o Estoril (3-1).

Froholdt marcou mais um golo e está ligado ao autogolo de Xeka. É o melhor jogador do campeonato?

«É um jogador muito bom. Acho que o seu crescimento desde o início da época tem sido fantástico. Chegou aqui muito jovem, com um grande potencial e integrou-se muito rápido nas dinâmicas da equipa com uma atitude top, com um perfil de topo. Tem crescido em todos os aspetos do jogo, dentro e fora do campo. Penso que o que ele tem vindo a fazer, tudo o que dá à equipa tem estado acima das nossas expectativas que já eram muitas. Não é à toa que um clube investe 20 milhões num jovem de 19 anos, mas o que ele tem estado a fazer é notável. É um rapaz muito humilde e isso é um factor chave para o futuro da sua carreira».

Ian Cathro disse que o FC Porto ainda não é uma máquina, mas vai ser. Concorda?

«Não, agradecido pelas palavras simpáticas do Ian teve para connosco, mas na realidade estamos a trabalhar para continuarmos a desenvolver-nos. Se olharmos para os últimos jogos, marcámos golos frente a adversários fortes, em competições diferentes. Acho que estamos no caminho certo, mas não gosto de fazer comparações que já deixaram marca na história. Estamos apenas no início, começámos um processo a apenas nove meses. Estamos numa fase de construção e estamos onde estamos porque acelerámos o processo e porque o clube investiu bem no mercado, mas o que nos interessa agora é o futuro próximo. Nos próximos três jogos, queremos dar três passos importantes em três competições diferentes. Vamos encarar um jogo de cada vez, isso é o mais importante».

Qual foi a estratégia para vencer este jogo?

«Preparámos o jogo com atenção ao nosso último jogo no Dragão e também com atenção aos últimos jogos do Estoril como fazemos sempre. Temos um departamento grande de análise que está a fazer um grande trabalho e que nos proporciona as melhores imagens e que faz uma seleção de coisas que nos permite preparar os jogos. Pelo que vimos e pelos cenários que tentámos antecipar, tentámos encontrar as soluções adequadas. Nunca é fácil, há sempre pouco tempo, mas o que o departamento de análise faz em apenas 72 horas na preparação do jogo é um bom exemplo de dedicação nas duas funções».